Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ator da novela ‘Reis’, exibida no ano passado na Record, Jeff Machado está desaparecido há duas semanas e nesta quinta-feira (9), a família decidiu denunciar o desaparecimento. O sumiço de Jeff foi percebido após a ligação de uma ONG de proteção de animais relatar o abandono do seus oito cachorros. Extremamente apaixonado pelos animais, a família não só estranhou a negligência como também as mensagens recebidas nos últimos dias em nome de Jeff.

Segundo um dos parentes revelou ao programa Balanço Geral RJ da Record, uma das mensagens dizia que um amigo chamado Bruno, com quem o ator morava em Guaratiba, na zona oeste do Rio, ficaria responsável pela casa e carro do artista. Os textos, inclusive, também causaram estranheza nos familiares por conta dos erros de português, fato que não era comum no ator, que é também formado em Jornalismo.

A família relatou ainda que Jeff não atendia as ligações desde o dia 13 de janeiro. Já informações recebidas pelos amigos dão conta de que ele teria recebido uma proposta de trabalho em São Paulo no final de janeiro. Parentes e amigos foram até a casa do ator, que interpretou um soldado filisteu na novela bíblica da emissora, e encontraram todos os documentos e cartões.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro.

Segundo o órgão, oficialmente Jefferson Machado Costa desapareceu no dia 27 de janeiro em Campo Grande, também na zona oeste do Rio.