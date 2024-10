Um avião caiu em um matagal após bater em um morro durante uma tempestade no município de Santa Branca, no interior de São Paulo, no começo da noite de quarta-feira (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de São Paulo, cinco pessoas estavam a bordo e ninguém sobreviveu.

A aeronave de pequeno porte, identificada como a Embraer-121 Xingu, partiu de Florianópolis (SC) e seguia com destino a Belo Horizonte (MG). No entanto, conforme Força Aérea Brasileira (FAB), o avião sumiu dos radares de monitoramento às 18h39.

Avião cai no interior de SP e deixa 5 mortos: moradores ouviram explosão

Por volta das 23h, os bombeiros foram chamados para atender uma possível queda de aeronave. Moradores dos municípios de Paraibuna e Santa Branca ouviram um avião voando baixo e em seguida, uma explosão.