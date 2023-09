Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um avião de pequeno porte, que tinha saído de Manaus, caiu neste sábado (16) e deixou 14 pessoas mortas em Barcelos, no interior do Amazonas.

Os 12 passageiros eram brasileiros e turistas de pesca esportiva. Também estavam na aeronave dois tripulantes.

Uma forte chuva atingia a região no momento da queda, mas a causa do acidente ainda será investigada. O avião funcionava como táxi aéreo com permissão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para avaliar a queda.

Os corpos foram levados para quadra de uma escola, e serão encaminhados para o Instituto Médico Legal de Manaus neste domingo (17).