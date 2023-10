Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas morreram em um acidente aéreo nesta quarta-feira (4) em um aeroporto particular de Cuiabá, no Mato Grosso. Imagens mostram o avião batendo a asa na pista de pouso e explodindo na sequência.

Ao todo, foram duas vítimas fatais: o piloto da aeronave, Fernando Kawahata Barreto, e um funcionário, de 58 anos, que trabalhava em um hangar em construção e não teve a identidade divulgada.

Dois irmãos que trabalham como produtores rurais de uma cidade a 397 km da capital mato-grossense também estavam na aeronave e sobreviveram. Eles foram resgatados por um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e encaminhados para um hospital da região.

O aeroporto pertence ao Grupo Bom Futuro, do magnata da soja Eraí Maggi. Em nota, a empresa informou que o avião não é propriedade do grupo, que presta apenas serviços de hangaragem e lamentou a tragédia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.