Duas apreensões, de azeites e cigarros contrabandeados, foram realizadas no norte do Paraná entre sexta-feira (19) e domingo (21). Na sexta, a Receita Federal (PF) de Londrina interceptou um ônibus em Ibiporã carregado com vinhos e azeites argentinos. Já no domingo, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) abordou um caminhão com cigarros vindos do país vizinho, na cidade de Sertaneja.

No primeiro caso, estavam a bordo do veículo o motorista e duas mulheres. Eles não possuíam documentação fiscal do produto e o azeite transportado seria proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a PF, o veto existe desde 2021, devido a irregularidades na formulação e rotulagem.

Por conta disso, é permitida apreensões mesmo que a compra tenha sido feita para uso pessoal e dentro das quantidades permitidas. Os envolvidos foram conduzidos à Polícia Federal e uma investigação deve identificar outros participantes na importação irregular.

Com relação ao segundo caso, a PRE fazia uma fiscalização na PR-323. A equipe abordou um caminhão para averiguar a documentação, constatando que estaria irregular. O motorista apresentou nervosismo e foi realizada a abertura do baú para averiguar o conteúdo. No interior, havia 631 caixas de cigarro.

O motorista disse que pegou a carga de 31.500 pacotes de cigarro apreendidos em Lovat (PR) e levaria para São Paulo por R$ 2.000,00. O produto foi apreendido e levado para a Receita Federal. O condutor foi encaminhado para a Polícia Federal.