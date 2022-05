Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um balão com ao menos 10 pessoas a bordo caiu nesta terça-feira (17), em Boituva, em São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento foram identificadas cinco vítimas, duas delas em estado grave de saúde.

Segundo informações do jornal Fala Brasil, o balão precisou fazer um pouso forçado e perdeu o controle na hora de se aproximar do solo. Segundo as equipes de socorro, aeronave colidiu duas vezes contra o chão.

Ainda segunda as equipes de socorro, o balão colidiu duas vezes contra o solo. O acidente aconteceu na região rural próxima a Porto Feliz, a beira da rodovia Castello Branco, por volta das 7h da manhã.