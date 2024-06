Uma balsa, que realiza a travessia para a Ilha dos Valadares, arrastou uma van para dentro da água. A situação aconteceu na noite de sexta-feira (21), em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

No registro, a mulher grita e pede para que o barqueiro interrompesse a movimentação da embarcação. Outras pessoas presentes também tentaram alertá-lo sobre a situação.

Nota da Prefeitura de Paranaguá

Em nota, a Prefeitura de Paranaguá disse que a balsa realizava uma manobra para atracar no continente quando o veículo caiu dentro da água. Leia o comunicado na íntegra:

“Infelizmente, o veículo caiu na água durante uma manobra da balsa para atracar no continente. A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, agiu prontamente e está no local. A empresa responsável, contratada por meio de concorrência pública, está sendo notificada. A Guarda Civil Municipal também esteve presente, e um boletim de ocorrência foi registrado. A Prefeitura de Paranaguá está acompanhando de perto todos os desdobramentos desse incidente, visando à segurança e ao bem-estar da população e tomará todas as medidas cabíveis quanto ao caso“, afirmou.

Assista ao momento em que a balsa arrasta a van para dentro da água:

https://www.instagram.com/reel/C8ky0sCu76q/?igsh=MW5tMmwzdTkxeW4xMA==