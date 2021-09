Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um apicultor da cidade paranaense de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, teve parte da sua colônia de abelhas furtada nesta segunda-feira (27). Os bandidos se aproveitaram que o sítio estava vazio para levarem as abelhas.

O caso aconteceu em uma propriedade na Vila Rural São Francisco. O dono do sítio precisou ir ao médico por conta de um problema de saúde, deixando o local vazio. Quando voltou, percebeu que pelo menos 13 caixas de criação de abelhas foram levadas da propriedade.

As caixas, feitas de madeira, são utilizadas na produção de mel. O apicultor então foi até a Delegacia Regional de Jandaia do Sul para relatar o furto. Há a suspeita de que alguém com conhecimento na criação de abelhas tenha participado do furto. A Polícia Civil investiga o caso.