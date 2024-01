Um homem, de 63 anos, foi encontrado desacordado na água, entre a Ilha das Peças e a Ilha do Mel, no Litoral do Paraná. A moto aquática que ele pilotava foi vista à deriva no mar, neste sábado (20). Apesar do resgate, o banhista não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

Antes do deslocamento do Corpo de Bombeiros e do Samu até o local, outros banhistas encontraram a vítima. Um médico que estava na embarcação fez os primeiros atendimentos.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso está em investigação pela Polícia Civil.