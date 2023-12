Três pessoas se afogaram, sendo que um homem morreu, um está desaparecido e a esposa da vítima fatal sobreviveu, nesta tarde de segunda-feira (18) após um barco virar em um braço de rio no distrito de Iguiporã, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. A mulher tentou salvar o esposo, caiu na água, se afogou, mas conseguir sobreviver.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas nesta terça-feira (19) para tentar encontrar a vítima desaparecida. A sobrevivente usava colete salva-vidas e sabia nadar.

Não há informações se o homem que morreu estava com colete.

De acordo com o Cabo Patrick, a equipe dos bombeiros está no local, e vai avaliar como as buscas serão feitas, e caso seja preciso, mergulhos serão realizados. Há poucas informações sobre a região em que o barco virou, e o braço do rio pode ser profundo.