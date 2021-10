Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro de 48 anos morreu ao bater contra outro caminhão, na PR-090, entre Porecatu e Alvorada do Sul, na manhã desta sexta-feira (1º). A lateral do veículo em que a vítima estava ficou completamente destruída.

Conforme o boletim da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um caminhão carregado de eucalipto, com placas de Londrina, seguia para Alvorada do Sul quando bateu de frente com o outro caminhão, com placas de Assis (SP), que ia até Porecatu, sentido contrário. O motorista de 67 anos não ficou ferido, mesmo com o tombamento na margem da rodovia.

Foram até o local a ambulância de Alvorada do Sul, a equipe Bombeiros de Bela Vista do Paraíso e a PRE. Entretanto, o homem de 48 anos já estava morto. O corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. Foi feito bafômetro no motorista que sobreviveu e não foi acusado o uso de álcool.