Um senhor de 64 anos morreu de insolação depois de ficar cerca de seis horas exposto ao sol de 40°C, nesta terça-feira (21), em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, o homem teria tentado pular a cerca, mas ficou com as pernas presas no arame. Quando caiu, ele ainda bateu a cabeça em uma pedra.

O exame necroscópico constatou que o homem estava embriagado. De acordo com o laudo, o homem teria perdido sangue e ficado desacordado sob o sol, o que causou a morte por insolação.