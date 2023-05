Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil de Santa Catatina investiga o desaparecimento do menino Nicolas Areias Gaspar, de 2 anos. Ele está desaparecido desde o dia 30 de abril, em Florianópolis (SC).

Conforme o portal ND Mais, Nicolas foi visto pela última vez com a mãe que, segundo a Polícia Civil, teria dito que levaria o filho para a escola. Depois disto, a mãe foi internada e não consegue explicar onde o deixou ou quem ficou com ele.

Juliano Gaspar, humorista e tio de Nicolas, usou seu perfil no Instagram, para pedir ajuda na tentativa de encontrar o garoto. Ele acredita que o bebê esteja com alguém que nem sabe que a criança está dada como desaparecida.

Qualquer informação sobre a localização de Nicolas pode ser dada à Polícia Civil pelo 181, Polícia Militar 190 ou diretamente ao SOS Desaparecidos: (48) 3665-4715, (48) 99156-8264 ou (48) 98843-3152.