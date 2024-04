Cheio de carisma, um bombeiro do Paraná viralizou nesta semana com um vídeo de gentileza da corporação a qual trabalha

Nele, o cabo Leonardo ensina como transformar uma simples luva cirúrgica descartável, aquelas de látex, em um balão para alegrar crianças. E sorri de uma forma tão encantadora que balançou corações no Instagram.

“Minha mãe tá me perguntando porque tô sorrindo tem 3 horas”, brincou uma seguidora do perfil dos bombeiros do Paraná.

O vídeo

A legenda do vídeo, produzido pelo Governo do Paraná em parceria com o Corpo de Bombeiros, pergunta:

“Que tal fazer uma criança sorrir em um momento difícil? Sim, com apenas uma luva os profissionais do atendimento emergencial e também os da área da saúde podem transformar o dia de alguém”, diz a legenda do post.

E o bombeiro gato transformou o dia de muita gente com seu jeito simples e alegre.

Foram quase 300 comentários e 166 mil visualizações até agora.

O tutorial

No vídeo, ele sai de dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Em seguida tira uma luva cirúrgica e a enche de ar com a boca.

Aí o Cabo Leonardo amarra o balão deixando a parte dos dedos para baixo e forma um bonequinho.

Para completar, ele desenha uma carinha feliz no boneco e mostra para a câmera com o melhor sorriso do mundo.

Comentários divertidos

O tutorial viralizou rapidamente e atraiu o carinho do público.

“Moço do céu, o vídeo é sobre qual conteúdo mesmo, por gentileza? Me perdi na leitura”, brincou outra internauta.

“Tá muito longe a viatura … tenho uma urgência aqui!!!!!!!”, comentou outra.

E não foram só mulheres. Um seguidor recomendou o trabalho do bombeiro, que nas horas vagas tem uma oficina de Lataria e Pintura automotiva.

“Eu levei meu carro para reformar na oficina dele….só recomendo o @garagemzero1_cwb”, escreveu.

Veja o vídeo do bombeiro que viralizou