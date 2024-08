O pequeno Arthur, de 2 anos e 2 meses, foi encontrado em uma área de mata em Cambira, no norte do Paraná, após mais de 40 horas desaparecido. Neste domingo (18), por volta das 14h06, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana localizou a criança a cerca de 500 metros de onde mora com a família.

Após passar duas noites perdido na área de mata, o menino foi encontrado com vida e sem ferimentos. A busca pelo garoto mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e voluntários civis. Conforme relato do capitão Wallacy Araújo, os militares que encontraram a criança estavam nas buscas como voluntários.

“É com muita alegria que anúncio que encontramos o pequeno Arthur, consciente, orientado e com sede após ter se perdido por 45 horas. Muita sede. Muito orgulho dos meus Bombeiros Militar que o encontraram, estavam no horário de folga e como voluntários”, publicou o capitão.

Buscas por criança desaparecida em Cambira

As buscas pelo pequeno Arthur começaram na noite de sexta-feira (16). Apesar do horário avançado do relato do desaparecimento, as equipes de segurança passaram boa parte da madrugada na mata e procuraram pelo menino durante todo o sábado (17).

Com o reforço de drones e cães farejadores, as buscas avançaram no domingo (18), quando foi possível delimitar uma área com base em pegadas encontradas na mata.

Criança foi encontrada após mais de 40 horas perdida em mata (Foto: Corpo de Bombeiros de Apucarana)

“Com todas as equipes das forças bem coordenadas, criamos áreas de atuação e fomos procurando área por área. No começo da tarde, uma equipe de Apucarana o localizou. Ele está em observação no hospital e deverá passar por exames, mas está muito bem pelas duas noites que passou na mata”, explicou o comandante do GOST, major Ícaro Gabriel.