UMA JOVEM MOTOCICLISTA MORRE EM ACIDENTE EM JACAREZINHO PR

Uma jovem perdeu a vida em um grave acidente envolvendo uma Honda Biz placa de jacarezinho e uma VW Parati placas de Ipaussu.

O acidente aconteceu por volta das 19:20, desta sexta feira 12,/11/2021 no km 18+500 da BR 153 na entrada de Jacarezinho, de acordo com as informações colhidas no local, a Biz seguia pela BR sentido Aeroporto, quando a Parati, realizou uma manobra proibida, saindo da alça de acesso e cruzou a rodovia entrando na frente da Biz, que não teve tempo de evitar o acidente e acabou colidindo violentamente contra a porta esquerda do carro.

B.R.S. que conduzia a motoneta, entrou em óbito no local, as equipes dos Bombeiros, equipe médica avançada do SAMU e socorristas da Econorte, estiveram rapidamente no local mas nada puderam fazer, a vitima já estava sem vida, o motorista da Parati, de acordo com testemunhas se evadiu do local com medo de ser linchado.

As Policias Militar, Rodoviária Federal e Civil, estiveram no local e tomaram as providencias, o corpo da jovem B. foi encaminhado ao IML.