Um adolescente de 13 anos foi vítima de um grave acidente na manhã de sábado (3) enquanto trafegava de bicicleta às margens da BR-369, no km 48, em Cornélio Procópio. O ciclista foi atingido por um Corsa Wind conduzido por uma mulher de 33 anos que dirigia sob a influência de álcool.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu no trecho entre a Delegacia da Polícia Civil e o trevo do Jardim Primavera. O adolescente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Cornélio Procópio.

A condutora do veículo foi submetida ao teste do bafômetro, que resultou em 0,78mg/L de álcool no sangue, confirmando a embriaguez ao volante. A mulher foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada por dirigir sob a influência de álcool e por lesão corporal culposa no trânsito.

O estado de saúde do adolescente não foi divulgado pela Santa Casa. A Polícia Civil investiga o caso.