Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Carreta carregada com telhas tomba na curva do tombo em Bandeirantes

Na manhã de segunda feira (1), por volta das 06h00min, o condutor de uma carreta VW, de cor branca com placas de Ourinhos Sp, seguia para Apucarana PR, quando na famosa curva do tombo na BR-369 acabou tombando e caindo toda a carga de telhas, o motorista felizmente não se feriu e permaneceu no local tirando seus pertences do caminhão, a equipe da Econorte esteve no local com a ambulância e também sinalizando o local do acidente.