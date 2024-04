O motorista de uma Kombi em chamas atropelou um motociclista em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (17).

Testemunhas afirmaram que o veículo teve uma pane elétrica e isso teria causado o incêndio. Em seguida, desceu a Rua Guilherme de forma desgovernada, onde estava o motociclista Gabriel Alberto de Farias, de 27 anos.

Pelo vídeo, é possível perceber que Farias tenta escapar do impacto contra a Kombi em chamas, mas não consegue. No momento da batida, ele é jogado para a lateral da rua. A moto, no entanto, é arrastada.

Apesar do susto, a vítima teve ferimentos leves. Já o condutor da Kombi teria negado apoio médico depois do ocorrido.

