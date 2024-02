Uma briga entre estudantes em frente ao Colégio Estadual Cívico Maestro Andrea Nuzzi, em Cambé, norte do Paraná, terminou com o disparo de um tiro para cima, nesta quinta-feira (22).

De acordo com a nota da Secretaria Estadual de Educação (SEED/PR), havia dois envolvidos no início do conflito, mas se estendeu a outros alunos e pessoas que estavam no local. Além disso, o pai de um dos agredidos contou à RICtv que a causa do ocorrido seria o relacionamento com uma garota. Testemunhas afirmam que o tiro pra cima foi para acalmar a situação.

Pelo vídeo, é possível ouvir o disparo. A SEED também informou que o autor não faz parte do quadro de alunos e que o monitor do colégio acionou a Patrulha Escolar.

A direção da escola registrou um boletim de ocorrência e o policiamento foi reforçado na região.

Assista à briga e ouça o disparo do tiro para acalmar a briga:

https://www.instagram.com/reel/C3tjpehuhLd/?igsh=OXA5czA0eW9pNHJi