Quatro pessoas da mesma família morreram a tiros após uma confusão durante a confraternização na noite de Natal, em Maringá.

Ainda segundo os socorristas, o desentendimento já era antigo devido uma disputa por herança.

“O atirador chegou, trancou o portão com o cadeado, ele estava usando uma luva, também uma máscara, PF-F2 e uma pistola, a princípio 9mm”, disse o aspirante Eduardo Poleto, do Corpo de Bombeiros.

Três pessoas que estavam na festa morreram ainda no local. Outros quatro também ficaram feridos, entre eles, uma jovem de 20 anos em estado grave adolescente de 16 anos baleado no tórax.

“Teve um menino de 16 anos que levou um tiro no tórax, um outro de 26 anos que levou um tiro no pescoço […] Uma menina fugiu, uma mulher levou dois tiros na perna. Uma outra garota, acredito que por volta dos 20 anos, levou muitos tiros”, detalhou o socorrista sobre as vítimas.