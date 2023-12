Uma cabeça d´água deixou 34 pessoas ilhadas na cachoeira Salto dos Macacos, em Morretes, na Serra do Mar paranaense, neste domingo (24). Apesar do susto, todos conseguiram sair bem do local.

A cabeça d´água ocorre quando chove na cabeceira do rio e um volume muito grande e repentino de água desce pelas correntezas. Com isso, os turistas que aproveitavam o dia na trilha e na cachoeira ficaram ilhados.

Boa parte deles conseguiu sair. Apenas cinco pessoas ficaram rodeadas pela água, mas esperaram o nível do rio baixar e conseguiram sair sem a ajuda do Corpo de Bombeiros.

O Salto dos Macacos fica no Parque Estadual do Pico do Marumbi.