Uma cachorra morreu em um acidente na rodovia PR-445, entre o distrito da Warta e Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná, na tarde desta quinta-feira (4). Ela estava em um carro SUV com a família, que é do Mato Grosso, e seguia sentido Londrina.

Além do animal, estavam o motorista, a mãe dele, a esposa e o filho dentro da SUV. Segundo o homem que conduzia o veículo, a caminhonete teria invadido a pista contrária duas vezes, tendo acertado o carro na segunda tentativa, que capotou.

Os passageiros da SUV e o condutor da caminhonete, que teve ferimentos mais graves, foram socorridos e levados para hospitais de Londrina e Cambé.

A rodovia, que é de pista simples e não permite ultrapassagem no sentido Bela Vista, ficou parcialmente interditada e, por isso, filas se formaram.