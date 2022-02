O passageiro teve alguns ferimentos na queda da motocicleta, e ao receber voz de abordagem resistiu com socos e chutes sendo necessário algemá-lo.

A motocicleta foi apreendida, e após alguns minutos de buscas o condutor foi localizado na rua Alambari. Ele tentou correr, mas foi contido pela equipe pouco tempo depois.

Os envolvidos com a motocicleta foram encaminhadas ao Pelotão de Polícia Militar. O condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Após pesquisa, os policiais constataram que o homem preso possui diversas denúncias de tráfico de drogas e outros crimes. A equipe deslocou-se à residência do mesmo na rua Gabriel Ferrari, e com autorização do suspeito os policiais realizaram buscas no local e localizaram em uma embalagem de metal com 15 pedras de crack.

A droga foi apreendida e o suspeito preso pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência, resistência, adulteração de sinal identificador (pois a motocicleta estava com o chassi suprimido), dirigir sem CNH e dirigir sob influência de álcool.