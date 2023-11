Uma família foi atropelada na calçada no centro de Maringá, noroeste do Paraná, no fim de semana. Uma câmera de monitoramento flagrou o exato momento. Veja logo abaixo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, sete pessoas foram socorridas. Pai, mãe e duas crianças pequenas estavam na calçada quando foram atingidas pelo veículo descontrolado. O estado de saúde da mãe era mais grave.

Na imagem é possível ver que o Fiat Uno avança a preferencial, quase bate em outro veículo no cruzamento e na sequência atinge a família na calçada.

No carro que provocou o acidente estavam um casal e um filho pequeno que não precisaram ser encaminhados ao hospital. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida XV de Novembro com a Rua Piratininga.

As causas do acidente devem ser investigadas pela Delegacia de Trânsito.

Veja o flagrante do atropelamento: