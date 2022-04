Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois homens ficaram feridos após colidirem os caminhões que conduziam no final da manhã desta quarta-feira (13), no quilômetro dois da PR-151, em Sengés, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um dos veículos caiu da ponte após a colisão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem, de 22 anos, condutor de um dos caminhões, teve ferimentos moderados e foi conduzido de ambulância ao hospital de Itararé. Já o motorista do caminhão, um homem de 34 anos, apresentou ferimentos leves e foi levado a um hospital em Sengés.

A PRE não deu detalhes de como aconteceu o acidente. A carga de soja de um dos veículos ficou espalhada pela pista.