Um caminhão carregado com chapas de madeirite e ripas de eucalipto pegou fogo na BR-153, Norte Pioneiro, na madrugada deste sábado (17). O sinistro ocorreu no km 128 no trecho entre Ibaiti e Ventania.

O Corpo de Bombeiros de Ibaiti foi mobilizado para combater as chamas. Foram utilizados mais de 20 mil litros da água e o combate ao incêndio continuou até por volta das 8 horas da manhã. Os bombeiros ainda estão no local e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal – PRF também está no local orientando o trânsito, sem interrupção do fluxo. Não houve vítimas.

Um fato que chamou a atenção dos agentes no local, segundo Cabo David Fernandes da Costa do Corpo de Bombeiros que estava coordenando os trabalhos na hora do incêndio foi que as chamas não atingiram a imagens de Jesus na traseira do caminhão.