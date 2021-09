Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão carregado de pães de forma tombou na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã desta terça-feira (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo morreu.

O acidente aconteceu por volta das 6h45 na descida da Serra do Mar, no sentido Santa Catarina da rodovia, na altura do km 668.

Segundo a PRF, o caminhão bateu no canteiro central da rodovia, capotou e deslizou por cerca de 60 metros sobre a mureta.

A carga se espalhou pelas pistas nos dois sentidos da estrada.

Segundo a PRF, não há informações sobre o que causou o acidente.

De acordo com a concessionária batida aconteceu 500 metros antes da Curva da Santa, onde, em janeiro, um ônibus tombou, em um acidente que matou 19 pessoas e feriu outros 31 passageiros.

Antes do local da batida, também a menos de um quilômetro do local, há uma área de escape para motoristas que verificam problemas mecânicos nos veículos.

Segundo a concessionária que administra o trecho, as pistas no sentido Santa Catarina foram bloqueadas por cerca de três horas na altura do km 662, em Tijucas do Sul, para atendimento da ocorrência.

Por causa do bloqueio, o trânsito era lento na rodovia e a fila de veículos chegou a 25 km no trecho no começo da tarde desta terça-feira.