O motorista de um caminhão que caiu de uma ribanceira na manhã deste sábado (25), em Guaratuba, morreu. O acidente foi na altura do km 676, na BR 376.

De acordo com a PRF, duas faixas na pista sentido Santa Catarina estão interditadas e há uma fila de 6 km. O tráfego flui com lentidão por meio de um desvio no acostamento.