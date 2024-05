Um caminhão do Corpo de Bombeiros pegou fogo enquanto a equipe trabalhava para combater um incêndio em uma casa, em Campo Mourão, na região centro-oeste do Paraná, na noite desta sexta-feira (17). As informações são da RICtv Maringá.

Os bombeiros foram acionados por causa de um sofá que estava pegando fogo em uma casa abandonada. Depois de apagarem as chamas, perceberam que na torre de iluminação do caminhão tinha começado um incêndio. A possível causa é de uma pane mecânica, já que o veículo não estava perto do calor da ocorrência.

Dentro do caminhão haviam cilindros de oxigênio, óleo diesel e galões de gasolina para o abastecimento, por causa disso, o fogo teria avançado rapidamente. Uma outra equipe de bombeiros teve que ser acionada, mas quando chegaram no local, o veículo já estava completamente destruído. Equipamentos de segurança foram retirados a tempo, antes do fogo aumentar. Apesar do susto, ninguém se feriu.

O caminhão era utilizado desde 2020 e de acordo com a equipe dos bombeiros, a população não será afetada, tendo em vista que o veículo já foi substituído por outro.

Veja o vídeo do momento do incêndio no caminhão dos bombeiros: