O motorista de um caminhão, de 48 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (10), na altura do Km 394 da BR-277, em Candói, na região Central do Paraná. A carreta porta contêiner que a vítima conduzia saiu da pista e tombou, parando em um barranco. O veículo tinha placas de Toledo, no Oeste do PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além do motorista, um outro homem, de 31 anos, também estava no caminhão. O passageiro teve lesões leves, foi socorrido e levado para o Hospital Santa Clara, em Candói.

O motorista morto era residente de Toledo e o passageiro morava em Paranaguá.