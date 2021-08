Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois motoristas passaram por um grande susto ao se envolverem em um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (18) na PR-090 trecho da rodovia que passa pelo município de São Sebastião da Amoreira.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido quando, na altura do km 316 da rodovia, acabaram colidindo lateralmente. Com a colisão, os dois caminhões acabaram tombando. Apesar do susto, felizmente os motoristas de 41 e 42 anos não ficaram feridos.

Um dos caminhões estava carregado com pedras britas e, ao tombar, a carga ficou espalhada pela pista. Com isso, houve a necessidade de realizar a lavagem da pista para evitar a ocorrência de novos acidentes.