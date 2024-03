O caminhoneiro que foi arremessado do caminhão após um acidente com um trem em em Jandaia do Sul, norte do Paraná, teve a morte confirmada na tarde desta quarta-feira (27). A vítima tinha 61 anos.

De acordo com informações do Samu, o motorista do caminhão, de 61 anos, acabou sendo arremessado para fora da cabine com o impacto da batida. Ele sofreu uma parada cardíaca e foi reanimado pelos socorristas.

O Serviço Aeromédico foi acionado e transportou a vítima até o hospital Bom Samaritano, em Maringá.

A cabine do caminhão ficou destruída após a colisão.

Concessionária fala sobre o acidente de trem que matou caminhoneiro

Em nota, a Rumo, concessionária responsável pela linha férrea no Paraná informou que o maquinista acionou a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível evitar a colisão. Segundo a nota, o caminhão teria cruzado a preferencial.

Leia na íntegra:

“Um caminhão cruzou a preferencial de uma Passagem em Nível sinalizada e colidiu contra um trem, na manhã de hoje (27), em Jandaia do Sul (PR). O acidente aconteceu após o motorista tentar cruzar a ferrovia quando o trem se aproximava, desrespeitando a sinalização do local e não adotando os procedimentos de segurança: “pare, olhe e escute”. O maquinista acionou a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível parar a tempo devido ao peso e tamanho da composição.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a linha férrea é sempre preferencial. Atravessar uma passagem em nível sem antes parar é infração gravíssima. Equipes de emergência foram chamadas ao local para prestar atendimento ao motorista e restabelecer a circulação da operação ferroviária.”

Perigo

Jandaia do Sul é cortada por vários cruzamentos com linha férrea na área urbana. Este mês, completou um ano do acidente entre uma locomotiva e um ônibus da Apae que deixou cinco mortos.