Um caminhoneiro de 45 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, nesta terça-feira (6). Alcoolizado cinco vezes acima do tolerado pela fiscalização, o caminhoneiro bêbado atravessou o caminhão na rodovia e bloqueou totalmente o trânsito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu um chamado inicial de um caminhão atravessado no Km 493 da rodovia. Chegando lá, os policiais se depararam com uma carreta, com placa de Prudentópolis carregada com 32 toneladas de milho, interditando totalmente o fluxo. Isso formou 8 Km de congestionamento.

Ao lado, outro caminhão tentou desviar para não bater e atolou no gramado do canteiro central.