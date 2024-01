O caminhoneiro Anderson F. Rocha foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (24), na BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Ele estava dentro da cabine do caminhão com as mãos e os pés amarrados.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada no pátio de um restaurante às margens da rodovia. O irmão de Anderson contou aos policiais que ao acordar, foi até a cabine do caminhão e pensou que o caminhoneiro estivesse brincando.

Em seguida, ele subiu na cabine e percebeu que além de estar amarrado, o irmão estava com a boca roxa e com marcas de sangue.