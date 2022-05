Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente terminou com a morte de um caminhoneiro na manhã desta quinta-feira (12), em Curitiba. Por volta das 6h, o condutor do caminhão, que seguia pelo Contorno Norte, na região do Butiatuvinha, perdeu o controle e tombou em uma ribanceira. Devido ao impacto, a vítima não resistiu.

“Foi aproximadamente por volta das 6h, um capotamento às margens do Contorno Norte. A guarnição realizou o atendimento e constatou que a vítima já estava em óbito, dentro da cabine do caminhão. Foi apurado que ele não estava de cinto, metade do corpo foi ejetada para fora da cabine”, contou o sargento Trindade, do Corpo de Bombeiros.

Uma testemunha, que mora próximo ao local do acidente, no Jardim Pinheiros, revelou que pouco antes do veículo cair na ribanceira escutou o barulho do estouro de um pneu. “A gente escutou um estouro, como se fosse pneu, e na sequência vimos o caminhão na ribanceira. Talvez se ele estivesse de cinto não tinha acontecido essa tragédia”, disse um morador.