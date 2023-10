Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente ocorrido nesta segunda-feira (2) na PR-092, trecho entre Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora, no norte pioneiro do Paraná, resultou em pelo menos uma pessoa carbonizada e vários feridos. O acidente envolveu seis veículos, incluindo quatro carretas, um carro e uma van que transportava produtos hospitalares.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 09h35 no km 306 da rodovia. No local, as equipes de resgate socorreram os feridos e encaminharam para hospitais da região. No entanto, até ao momento, não há informações precisas sobre o número exato de vítimas ou causas do acidente.

Equipes da Brigada de Incêndio da empresa Frangos Pioneiro, da Defesa Civil de Siqueira Campos, do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, da Polícia Rodoviária Estadual e do 2º Batalhão de Polícia Militar foram mobilizados na ocorrência.

Segundo relatos preliminares, uma das carretas envolvidas (um bitrem) teria invadido a pista contrária, resultando no acidente. O motorista do bitrem, cuja identidade ainda não foi divulgada pelas autoridades, morreu carbonizado.

A Polícia Rodoviária Estadual recomenda que os usuários da rodovia evitem passar pelo local e utilizem o desvio pela cidade de Guapirama e pela BR-153, enquanto as autoridades realizam os procedimentos de resgate, perícia e limpeza da pista.