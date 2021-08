Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro sofreu um grave acidente na PR-182, entre as cidades de Santa Izabel do Ivaí e Loanda, no noroeste do Paraná. A cabine do caminhão conduzido pela vítima ficou irreconhecível, tamanho estrago. Como teve a perna esmagada, o caminhoneiro sofreu uma hemorragia interna e precisou amputar uma das pernas.

De acordo com as pessoas que presenciaram o ocorrido, o motorista perdeu o controle do veículo, que estava carregado com blocos de cimento, e tombou. Conforme as informações repassadas, o homem foi a única vítima do acidente.

Atendimento no local

A equipe médica do SAMU se deslocou com um helicóptero até o local para prestar atendimento de urgência. Após os primeiros procedimentos, o motorista foi transferido pela aeronave ao Hospital Universitário de Maringá.