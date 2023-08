Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo GM/Classic com placas de Ibaiti – PR deixou uma pessoa ferida na manhã de ontem (31), nas proximidades do KM 317+200m da rodovia PR-092, no trecho entre Joaquim Távora/PR e Santo Antônio da Platina/PR.

Por volta das 06h15, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada por um usuário da via que testemunhou o acidente. De acordo com informações obtidas no local, o veículo trafegava pela rodovia no sentido Joaquim Távora a Santo Antônio da Platina, quando acabou capotando e parou às margens da pista, no mesmo sentido de trânsito.

O condutor do veículo, um homem de 67 anos, cuja identidade não foi divulgada, sofreu ferimentos e estava com sangramento nasal e oral, além de queixas de dores no tórax e coluna.

A falta de sinal de telefonia e internet na região impossibilitou o acionamento imediato da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Diante disso, os policiais rodoviários encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina para receber os cuidados médicos necessários.

O veículo envolvido no acidente estava devidamente licenciado e foi liberado no local para os familiares providenciarem a remoção.