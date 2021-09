Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Capotamento entre Bandeirantes e Abatiá na manhã de sexta-feira (3)

Por volta das 09h40min, na Rodovia que liga os municípios de Bandeirantes e Abatiá na PR 436, um veículo Honda Civic de cor preta com placas de Canitar Sp, onde haviam dois ocupantes, moradores de Abatiá, os mesmos faziam sentido Abatiá á Bandeirantes, quando próximo à entrada do Sertãozinho, um cachorro cruzou na frente do carro.

O condutor do veículo, perdeu o controle e veio a capotar por diversas vezes vindo a parar em um barranco. O condutor teve ferimentos graves e o acompanhante teve apenas leves escoriações, ambos foram encaminhados para o Pronto Socorro de Bandeirantes pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Relatos de populares que moram próximo ao local do acidente, em sítios, os mesmos relataram que é comum a quantidade de cachorro que são soltos naquela região.

Além dos Bombeiros a equipe da PRv também estiveram no local.