Uma quadrilha roubou cerca de 35 mil litros de combustível de um caminhão na PR-082, entre as cidades de Ivaté e Icaraíma, noroeste do Paraná, na madrugada de sexta para sábado (3 e 4). O motorista do caminhão que carregava a carga foi rendido e ficou mantido refém por cerca de quatro horas.

A quadrilha, à bordo de um Renault Duster e de uma VW Parati, abordou o caminhoneiro na região de Icaraíma perto das 22h. Armados, os criminosos sequestraram o motorista, que foi mantido refém, algemado, no Renault Duster junto a três bandidos.

Eles se dirigiram a uma estrada secundária na zona rural entre Ivaté e Icaraíma, onde ficaram por cerca de quatro horas. Após receber uma ligação, o bando retornou à rodovia e libertou o caminhoneiro. A Polícia Militar (PM) foi acionada aproximadamente às 2h da madrugada por motoristas que viram o homem, ainda algemado, pedindo socorro na rodovia.

No início da manhã deste sábado (4), o caminhão foi recuperado pelos policiais militares. Ele estava abandonado na PR-082, na saída de Ivaté para Douradina. Já a carga, de 35 mil litros de etanol, foi levada.