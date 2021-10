Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma carreta carregada com bambu capotou na manhã desta quarta-feira (13) na PR-424, entre os município de Siqueira Campos e Salto do Itararé no Norte Pioneiro paranaense.

Apesar da destruição na carreta Scania com placas de Penha/SC, o motorista identificado como Carlos Henrique Maciel dos Santos, 29 anos, teve ferimentos leves. Ele disse ao sargento Terleski da Polícia Rodoviária Estadual que perdeu controle da direção do veículo não sendo possível evitar o acidente na altura do km 5 da rodovia estadual.

O motorista realizou o teste do etilômetro, que deu negativo.