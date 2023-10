Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O motorista de uma carreta, que transportava porcos, ficou ferido nesta manhã de sábado (14) ao se envolver em um acidente na BR-163, entre Toledo e Marechal Rondon, no Oeste do Paraná. O veículo bloqueou parcialmente a via e porcos ficaram espalhados pela pista.

A carreta teria batido contra a parte traseira de um caminhão, e em seguida, perdeu o controle, atingiu um barranco e tombou na BR-163. O Corpo de bombeiros socorreu a vítima, de 36 anos, que foi encaminhada para o Hospital Bom Jesus, em Toledo.

De acordo com os bombeiros, o condutor teve “ferimentos importantes”, mas não está em estado de saúde grave. Alguns porcos morreram, mas os que sobreviveram foram recolhidos pela empresa responsável, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A via já foi liberada.