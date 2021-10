Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 48 anos morreu após capotar o carro na PR-550, entre Munhoz de Melo e Santa Fé, no noroeste do Paraná. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu logo após uma ultrapassagem.

O acidente aconteceu aproximadamente às 21h desta terça-feira (5). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Toyota Corolla com placas de Santa Fé trafegava na PR-550 quando o condutor fez uma ultrapassagem em uma curva aberta.

Testemunhas disseram à PRE que, ao retornar à sua pista após a ultrapassagem, o motorista perdeu o controle da direção, derrapou e saiu da estrada. Ele bateu em um barranco às margens da pista e capotou.

Segundo a PRE, o motorista morreu na hora. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). O carro ficou bastante destruído.