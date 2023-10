Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um carro capotou na madrugada de quarta-feira (11) na PR-439, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. O motorista, de 26 anos, teve ferimentos médios e foi encaminhado ao hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu por volta da 01h da manhã, no km 53 da rodovia. O carro, um Chevrolet Classic, trafegava no sentido Ribeirão do Pinhal a Santo Antônio da Platina quando, por motivos desconhecidos, capotou.

O motorista foi retirado do veículo com ferimentos e encaminhado ao pronto-socorro de Santo Antônio da Platina.

As causas do acidente são investigadas.