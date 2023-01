Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um veículo com cinco pessoas bateu em um poste de concreto e capotou em Marialva, região metropolitana de Maringá. O motorista do veículo, de 18 anos, ficou gravemente ferido, sofrendo traumatismo craniano.

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (3). O veículo Hyundai HB20 vinha por uma estrada rural do distrito de Santa Fé do Pirapó quando o motorista perdeu o controle e bateu contra um poste de concreto, capotando na sequência.

O motorista sofreu um traumatismo craniano e foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano, de Maringá, através do helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Dois menores de idade que estavam no veículo sofreram escoriações e foram levados para o Pronto Atendimento de Marialva. Outras duas pessoas recusaram atendimento.