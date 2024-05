Um carro dirigido por motorista bêbado bateu em outro veículo e matou jovem de 27 anos, em Nova Aurora, no oeste do Paraná, informou o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), nesta segunda-feira (29)

O acidente foi registrado no domingo (28). Segundo a polícia, a vítima transitava pela PR-180 no sentido Nova Aurora a Cafelândia, quando o carro foi atingido pelo motorista que vinha no sentido contrário.

Com o impacto da batida, o veículo, que ficou destruído, saiu da pista e atingiu uma plantação de milho.

Equipes do Samu estiveram no local e constaram a morte do jovem.

No outro carro estava um motorista de também 27 anos e o caroneiro de 43 anos, que não tiveram ferimentos.

A polícia, ao realizar o teste do bafômetro no condutor, constatou o resultado de 0,80 mg/l, nível acima do permitido. O motorista foi preso em flagrante.

A Polícia Civil deve investigar o caso.