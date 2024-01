Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de homicídio registrada na madrugada deste domingo (21), na Rua das Pérolas, no bairro Jardim Ouro Fino, em Paranaguá, no Litoral do Paraná (assista ao vídeo abaixo). O carro em que a vítima estava foi atingido por mais de 40 tiros, entre disparos de pistola e fuzil. Apesar dos estragos, o motorista conseguiu fugir, correndo, e escapou ileso.

As imagens de câmeras de segurança mostram um carro VW Nivus de cor cinza parado na calçada e, logo em seguida, um carro Fiat Siena preto passando pelo local. Os ocupantes do Siena começam a atirar contra o Nivus, atingindo o veículo e o portão de uma residência. O veículo se afasta e, neste momento, o motorista do carro alvo dos disparos abre a porta e sai correndo. O carro Siena volta, um suspeito sai do veículo e atira várias vezes. O Nivus continua andando, pois o condutor não puxou o freio de mão.

Mais de 40 tiros foram disparados e, apesar do susto, ninguém se feriu. Segundo informações do portal Folha do Litoral, os suspeitos fugiram sentido PR-407. A Polícia Civil deve investigar a motivação do crime.

Veja o momento em que o carro é ‘fuzilado’ em Paranaguá: