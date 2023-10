Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Pai e filha, uma menina de 2 anos, estão desaparecidos após o carro da família ser levado pela correnteza, em Irati, na noite deste domingo (8), por volta das 21h. Segundo o Corpo de Bombeiros, a família passava por uma ponte alagada na região de Mato Queimado, interior da cidade, durante as fortes chuvas, quando a força da água rodou e arrastou o veículo com pai, mãe e filha para dentro do rio.

A mulher, de 26 anos, conseguiu sair do carro e se agarrou em uma árvore. Ela foi resgatada pelos bombeiros com ferimentos leves e levada ao Pronto Socorro. O marido, de 35 anos, e a filha, de 2 anos, no entanto, permaneceram no carro.

As buscas estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros de Irati desde a noite de domingo (8) e seguem nesta segunda-feira (9).