Duas pessoas ficaram gravemente feridas, na madrugada deste domingo (19), após acidente na BR-153, em Tibagi, na região dos Campos Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 235 e um dos motoristas fugiu do local.

A batida aconteceu por volta das 3h20. Segundo a PRF, os dois ocupantes do carro que permaneceu no local foram encaminhados em estado grave ao hospital de Tibagi.

Mais acidentes

A PRF atendeu mais dois acidentes na região.

Por volta das 21h50 de sábado (18), a PRF foi acionada para atender um atropelamento no quilômetro 548 da BR-376, em Palmeira, próximo à Colônia Wittmarsum. A vítima era uma andarilha que morreu no local. Dois veículos que se envolveram no atropelamento ficaram no local com danos apenas materiais.

O terceiro acidente aconteceu por volta da 01h20, do domingo, na BR 373, em Imbituva.

Após uma queda de motocicleta, as vítimas foram atingidas por uma Hilux que vinha no sentido contrário. Condutor e passageiro foi encaminhado em estado grave.